Протестующие в Чили пытались сорвать визит Папы Римского

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Визит Франциска в Чили начался 15 января

Визит Франциска в Чили начался 15 января

Информационное агентство Associated Press сообщает, что в столице Чили Сантьяго произошли столкновения между полицией и участниками протестов, которые пытались сорвать визит в страну Папы Римского Франциска.

В частности, полиция арестовала несколько десятков протестующих, которые хотели сорвать литургию понтифика в парке О'Хиггинс.

Послушать понтифика собралось порядка 400 тысяч верующих.

Ранее сообщалось, что неподалеку от католических церквей в чилийской столице Сантьяго-де-Чили прогремели взрывы.

Понтифик Папа Римский Франциск прибыл в Чили в понедельник, 15 января, и пробудет там четыре дня, а затем он посетит Перу. 

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