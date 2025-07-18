Приравняли к нацизму. В Чехии запретили пропаганду коммунизма, наказание — 5 лет тюрьмы

18 июля, 15:05
Новый закон предусматривает наказание за пропаганду в виде тюремного заключения на пять лет (Фото: kaprikM/depositphotos)

Президент Чехии Петр Павел подписал поправку к уголовному кодексу страны, которая криминализирует пропаганду коммунизма, ставя ее на один уровень с нацистской пропагандой.

Об этом сообщает Euractiv.

Новый закон предусматривает наказание за пропаганду в виде тюремного заключения на срок до пяти лет для любого, кто «создает, поддерживает или пропагандирует нацистские, коммунистические или другие движения, которые явно направлены на подавление прав и свобод человека или разжигание расовой, этнической, национальной, религиозной или классовой ненависти».

Это произошло после призывов чешских исторических учреждений, включая Институт изучения тоталитарных режимов, исправить то, что они считают правовым дисбалансом.

Остается непонятным, как новый закон будет применяться к таким чешским партиям, как Коммунистическая партия Богемии и Моравии. Сейчас партия не имеет мест в парламенте, но недавние опросы показывают, что ее альянс имеет 5% голосов — достаточно, чтобы вернуться в нижнюю палату на выборах в октябре.

