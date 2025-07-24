Эстония зафиксировала новый источник GPS-помех на территории России

Эстония рекомендует воздержаться от запуска дронов в этой зоне из-за риска потери управления устройствами (Фото: via ERR)

Власти Эстонии сообщили, что зафиксировали усиление GPS-помех в районе Нарвы и побережья Нарвского залива.

Об этом сообщает ERR со ссылкой на Департамент защиты прав потребителей и технического надзора и Департамент транспорта Эстонии.

Власти страны рекомендуют воздержаться от запуска дронов в этой зоне из-за риска потери управления устройствами.

По данным департамента, причиной помех стало включение нового радиоглушителя за границей Эстонии — предположительно, на территории России.

«В Балтийском регионе есть два основных источника GPS-помех — Калининград и Санкт-Петербург. Сейчас зафиксирован новый источник, который особенно влияет на полеты дронов в районе Нарвы», — заявил представитель Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Эрко Кулу.

GPS-помехи фиксируются в Эстонии с июня 2023 года. Власти страны заявляют, что технически устранить влияние помех с территории Эстонии невозможно, поскольку оборудование находится за рубежом.

В ноябре 2024-го агентство Reuters писало, что Россия блокирует сигналы спутниковой навигации, что влияет на работу аэропортов в Финляндии.

Bloomberg писало, что РФ использует Калининградскую область, которая граничит с Польшей и Литвой, как одну из своих баз для нарушения работы спутниковых систем Евросоюза.

10 января 2025 года министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок обвинила Россию в угрозе европейской безопасности из-за повреждения кабелей, дезинформационных кампаний и организации сбоев в GPS.

15 января премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия планировала воздушный террор против его страны и против авиакомпаний во всем мире. В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал эти слова «абсолютно бездоказательными».