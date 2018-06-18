Принц Камбоджи вместе с женой попал в смертельное ДТП

Принц Ранарит и его жена ехали на встречу с политическими сторонниками

На юго-западе Камбоджи произошло ДТП, в котором серьезно пострадал 74-летний принц Нородом Ранарит, а его 39-летняя жена Оук Пхалла погибла.

Как сообщает ВВС Украина, машина Ранарита столкнулась с автомобилем такси, который ехал во встречном направлении.

Принц Ранарит и его жена ехали на встречу с политическими сторонниками накануне выборов в Камбодже.

Принц Ранарит, сводный брат короля Камбоджи Нородома Сиамони, возглавляет политическую партию Национальный объединенный фронт за независимую, нейтральную, мирную Камбоджу (сокращенно - ФУНСИПЕК).

Он был сопредседателем правительства страны с 1993 по 1997 годы, когда в Камбодже была восстановлена монархия.

В 1997 году премьер-министр Камбоджи Хун Сен отстранил принца Ранарита от власти.

Только в 2015 году принц Ранарит вернулся в политику.