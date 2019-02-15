Принц Чарльз совершит первый королевский визит на Кубу
Британский принц Чарльз и его супруга
Камилла станут первыми членами королевской семьи, которые совершат официальный
визит на коммунистическую Кубу.
Наследник британского королевского престола посетит Кубу в марте в рамках большого турне по островам Карибского бассейна, передает Reuters.
Согласно графику, после прибытия на Кубу 24 марта члены королевской семьи намерены отдать дань уважения поэту и кубинскому национальному герою Хосе Марти. Они также посетят студию звукозаписи и встретятся с владельцами британских классических автомобилей.
Королевское турне Чарльза, старшего сына королевы Елизаветы, состоится с 17 по 29 марта.
Во время турне он проведет 50 встреч на 10 островах, начиная с островного государства Сент-Люсия, чтобы отпраздновать 40-ю годовщину независимости от Великобритании.