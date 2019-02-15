Иван Яковина
15 февраля: Трамп против США
Томас Фридман
Как научить молодежь менять страну
Галя Койнаш
После томоса. Религиозная трагедия Крыма
Андрей Смирнов
Перед Тимошенко замаячили нары
Спецтема: Убийство Гандзюк Выборы президента Украины

Принц Чарльз совершит первый королевский визит на Кубу

Сегодня, 21:11
195
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Британский принц Чарльз

Британский принц Чарльз и его супруга Камилла станут первыми членами королевской семьи, которые совершат официальный визит на коммунистическую Кубу.

Наследник британского королевского престола посетит Кубу в марте в рамках большого турне по островам Карибского бассейна, передает Reuters.

Согласно графику, после прибытия на Кубу 24 марта члены королевской семьи намерены отдать дань уважения поэту и кубинскому национальному герою Хосе Марти. Они также посетят студию звукозаписи и встретятся с владельцами британских классических автомобилей.

Королевское турне Чарльза, старшего сына королевы Елизаветы, состоится с 17 по 29 марта.

Во время турне он проведет 50 встреч на 10 островах, начиная с островного государства Сент-Люсия, чтобы отпраздновать 40-ю годовщину независимости от Великобритании.

Теги:   Принц Чарльз Великобритания Куба

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Политика

Сегодня, 19:25

article_img
А что это такое? Политконсультант Порошенко отрицает существование "томос-тура"
Страны

Сегодня, 08:00

article_img
Трамп введет режим ЧП, чтобы получить деньги на стену на границе с Мексикой - Белый дом
Футбол

Сегодня, 00:07

article_img
Шахтер в меньшинстве спасся от поражения в Лиге Европы

Выбор редакции

Политика

Сегодня, 14:44

article_img
Выдали безосновательно. Что известно о российском паспорте Труханова и отказе от него
Игры

Сегодня, 21:00

article_img
Еще безумнее. Обзор игры Far Cry: New Dawn
Геополитика

Сегодня, 16:45

article_img
Как Лукашенко и Меркель. Какую внешнюю политику от будущего президента хотят украинцы

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться