«Лукашенко заложил под себя мину». Вагнеровцы спокойно могут совершить «марш-бросок» на Минск — интервью с Латушко 3 июля, 18:22 NV Премиум Белорусский диктатор Александр Лукашенко, 27 июня 2023 года (Фото:Press Service of the President of the Republic of Belarus/Handout via REUTERS)

Павел Латушко, заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, рассказал Radio NV, как белорусский диктатор Александр Лукашенко фактически сам себе организовал ловушку, размещая боевиков ЧВК Вагнер менее чем в 100 км от Минска.

— Как вы по состоянию на данный момент оцениваете шум вокруг неудачного мятежа Пригожина, он передислоцировался в Беларусь? Как вы оцениваете роль Лукашенко во всей истории? Он сделал для себя полезный маневр или, напротив, подставился?

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— Мне кажется, что сейчас мы с вами наблюдаем информационную борьбу между Минском и Москвой в лице пропаганды России, Путина и пропаганды Беларуси и Лукашенко. Как мы помним с вами, Лукашенко очень активно пиарил и продолжает пиарить тему, связанную с тем, что только благодаря его таланту переговорщика удалось остановить Пригожина, направлявшегося в сторону Москвы. Но российская пропаганда в очередной раз вчера дала опровержение этим словам достаточно в жесткой форме. Мы до этого видели с вами, что Путин вышел с соответствующим обращением к россиянам.