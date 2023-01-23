Кокс обошел украинского нардепа и стал президентом ПАСЕ, депутат Хоменко избрана вице-президентом ассамблеи 23 января, 15:56 Тини Кокс и Елена Хоменко (Фото:Council of Europe Parliamentary Assembly/www.flickr.com/sluga-narodu.com)

В понедельник, 23 января президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы избрали Тини Кокса, он будет занимать должность второй год подряд.

Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ Twitter.

«Поздравляем Тини Кокса, которого только что переизбрали президентом ПАСЕ» — говорится в сообщении.

На пост президента ПАСЕ претендовали два кандидата — украинский нардеп Александр Мережко и Тини Кокс (Нидерланды).

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Глава постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Мария Мезенцева сообщила в Telegram, что представительница комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Елена Хоменко стала вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Тини Кокс — нидерландский политик, член Социалистической партии, депутат Сената ( верхней палаты нидерландского парламента) от этой партии и глава ее фракции в Сенате с 10 июня 2003 года. Глава ПАСЕ с 24 января 2022 года.