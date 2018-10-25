Президента Румынии срочно госпитализировали и прооперировали

Президенту Румынии Клаусу Йоханниса 25 октября сделали операцию на левом плече.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

"Президент Румынии был срочно доставлен в университетскую клинику имени Доктора Карола Давила, где ему сделали операцию на левом плече. Операция прошла успешно", - говорится в сообщении.

Что именно стало причиной вмешательства врачей не сообщается.

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