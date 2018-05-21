Президент Польши не смог покинуть США из-за проблем с самолетом

Из аэропорта Чикаго из-за технической неисправности не смог вылететь самолет с польской делегацией во главе с президентом Анджеем Дудой на борту.

Как сообщил tvn24 представитель президента Кшиштоф Шапиньский, Анджей Дуда вернется в Варшаву во вторник, 22 мая.

Самолет Boeing Dreamliner 787 должен был вылететь из международного аэропорта О'Хара в воскресенье в полдень. Он должен был приземлиться в Варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена в понедельник в 13.35.

Согласно неофициальной информации, вылет был отменен из-за технической неисправности. Пассажиры рейса были отправлены в Польшу рейсами других авиакомпаний. Дуда вместе с польской делегацией должен вылететь в Варшаву следующим рейсом польской авиакомпании LOT.

Президент Польши находился в США с пятидневным визитом.