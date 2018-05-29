Президент Парагвая досрочно ушел в отставку

Президент Парагвая Орасио Картес заявил, что принял решение досрочно сложить свои полномочия в качестве главы государства.

Президент решил уйти в отставку, чтобы занять место в Сенате страны, передает Associated Press.

Временно исполняющей обязанности президента назначена вице-президент Алисия Пучета.

Напомним, в апреле в столице Парагвая Асунсьоне протестующие штурмовали и подожгли здание Конгресса. Демонстранты снесли часть забора, который его окружает.

Инцидент произошел из-за того, что Сенат тайно проголосовал за конституционную поправку, которая позволяет президенту Орасио Картесу баллотироваться на второй срок.