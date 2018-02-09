Президент Азербайджана назвал Ереван исторической территорией страны

По словам Алиева, возвращение в Ереван является стратегической целью Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал политической и стратегической целью возвращение Еревана, который является его исторической территорией.

Об этом он сказал в ходе выступления на VI съезде правящей партии Новый Азербайджан, сообщает DW.

"Ереван является нашей исторической территорией, и мы, азербайджанцы, должны вернуться на эту историческую землю. Это является нашей политической и стратегической целью, к которой мы должны постепенно приближаться", - отметил Алиев.

Алиев также отнес к историческим землям озеро Гейче и район Зангезур, подчеркнув, что об этом должен знать весь мир.

Армянские власти, в свою очередь, назвали претензии Ильхама Алиева неприемлемыми.

В частности, вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов назвал заявление Алиева "бессмысленным и смешным".

Ранее сообщалось, что правящая партия Азербайджана выдвинула кандидатом в президенты на предстоящих выборах действующего главу государства Ильхама Алиева.