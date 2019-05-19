Президент Австрии поддержал досрочные выборы в парламент 19 мая, 01:30 678 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Leonhard Foeger Александер Ван дер Беллен считает, что досрочные выборы помогут восстановить доверие к власти REUTERS/Leonhard Foeger

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен поддержал роспуск парламента и проведение досрочных выборов в стране после скандала, связанного с бывшим вице-канцлером и председателем Австрийской партии свободы (АПС) Хайнцем-Кристианом Штрахе.

Об этом сообщает CNN.

«Эти кадры были позором. Никто не должен позорить Австрию. Австрийцы заслуживают на правительство, которому они могут доверять, правительство, которое уважают в Европе и во всем мире. Нам нужно восстановить это доверие, и это восстановление возможно только путем досрочных выборов», — заявил Ван дер Беллен.

Ранее Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о распаде правящей коалиции, вследствие чего будут объявлены досрочные выборы в парламент.

Напомним, немецкие издания Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung сообщили со ссылкой на оказавшиеся в их распоряжении видеозаписи, что председатель Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе и глава парламентской фракции АПС Йоханн Гуденус в 2017 году планировали передать ряд государственных строительных заказов фирмам некой российской бизнесвумен в обмен на финансовую помощь партии АПС перед парламентскими выборами.

Согласно этой информации, переговоры австрийских политиков с женщиной, назвавшейся богатой россиянкой и племянницей одного из российских олигархов, проходили в июле 2017 года на острове Ибица. Кроме Штрахе и Гуденуса в беседе приняли участие супруга последнего, а также еще один мужчина, говорящий по-немецки.

Подлинность видео журналисты проверили в Институте безопасности информационных технологий Общества Фраунгофера в Дармштадте.

Позже Штрахе подал заявление об отставке.