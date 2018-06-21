Премьер-министр Новой Зеландии родила девочку

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн впервые стала мамой. У 37-летней главы новозеландского правительства родилась девочка.
О радостном событии Ардерн сообщила на своей странице в Instagram.
Роды проходили в одной из больниц города Окленд.
Как сообщает ВВС Украина, Ардерн стала второй в истории лидером правительства страны, которая родила ребенка в этой должности. Первой была Беназир Бхутто - в 1990 году она родила дочь, будучи премьером Пакистана.
Сейчас Ардерн передала свои обязанности своему заместителю, Уинстону Петерсу, и взяла шесть недель декретного отпуска, после чего вернется к работе премьер-министра.
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