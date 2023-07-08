Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте ушел в отставку

8 июля, 03:17
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Марк Рютте покидает свой пост (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Марк Рютте покидает свой пост (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что из-за разногласий в коалиции он принял решение уйти в отставку.

Вместе с премьер-министром в отставку уходит все правительство.

«Не секрет, что партнеры по коалиции имеют очень разные взгляды на миграционную политику. И сегодня мы, к сожалению, вынуждены констатировать, что эти разногласия непримиримы. Вот почему я предложил королю отставку всего кабинета», — заявил Рютте.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Нидерланды Марк Рютте

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