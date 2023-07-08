Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте ушел в отставку 8 июля, 03:17 Марк Рютте покидает свой пост (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что из-за разногласий в коалиции он принял решение уйти в отставку.

Вместе с премьер-министром в отставку уходит все правительство.

«Не секрет, что партнеры по коалиции имеют очень разные взгляды на миграционную политику. И сегодня мы, к сожалению, вынуждены констатировать, что эти разногласия непримиримы. Вот почему я предложил королю отставку всего кабинета», — заявил Рютте.

Видео дня

Het is geen geheim dat de coalitiepartners heel verschillend denken over het migratiebeleid. En vandaag moeten we helaas de conclusie trekken dat die verschillen onoverbrugbaar zijn. Daarom heb ik het ontslag van het voltallige kabinet aangeboden aan de Koning.



Volledig… pic.twitter.com/iIbxtichRh — Mark Rutte (@MinPres) July 7, 2023