Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте ушел в отставку
Марк Рютте покидает свой пост (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw)
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что из-за разногласий в коалиции он принял решение уйти в отставку.
Вместе с премьер-министром в отставку уходит все правительство.
«Не секрет, что партнеры по коалиции имеют очень разные взгляды на миграционную политику. И сегодня мы, к сожалению, вынуждены констатировать, что эти разногласия непримиримы. Вот почему я предложил королю отставку всего кабинета», — заявил Рютте.