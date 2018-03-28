Премьер-министр Израиля Нетаньяху попал в больницу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху госпитализирован для обследования из-за высокой температуры и сильного кашля, сообщает The Jerusalem Post.

"Премьер-министр плохо себя чувствует, у него высокая температура и кашель. Он посоветовался с лечащим врачом, и тот принял решение, что премьер-министру нужно пройти несколько проверок. Премьер находится в Хадассе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно диагнозу врача, это рецидив болезни, которая была две недели назад.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подозревается в преступлениях, связанных со взяточничеством, мошенничеством и злоупотреблением доверия в двух коррупционных эпизодах.

Один эпизод, получивший название Файл 1000, включает в себя утверждения о том, что Нетаньяху ненадлежащим образом принял щедрые подарки от богатых сторонников, включая австралийского миллиардера Джеймса Пэкера и голливудского продюсера Арнона Мильчана.

Второй эпизод, Файл 2000, касается предполагаемых попыток Нетаньяху заключить сделку с издателем Арноном Мозесом из газетной группы Едиот Ахронот (Последние новости - ивр.) для вмешательства в законодательство, чтобы ослабить главного конкурента газеты в обмен на более благоприятное освещение деятельности Нетаньяху.