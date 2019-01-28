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Премьер Греции анонсировал повышение минимальной зарплаты

Сегодня, 20:08
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pixabay.com

В Греции собираются повысить зарплату

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что планирует увеличить минимальную месячную заработную плату в стране примерно на 11%, сообщает Reuters.

Данное повышение является первым с момента возникновения долгового кризиса в стране почти десятилетие назад.

"Я призываю вас, после десятилетия сокращения заработной платы, сделать еще один исторический шаг", - сказал Ципрас, призывая свое правительство утвердить предложение министерства труда о повышении зарплаты до 650 евро с нынешних 586 евро.

Ципрас предложил отменить минимальную заработную плату для молодежи, которая действует для тех, кому меньше 25 лет.

Теперь план должны одобрить в парламенте в ближайшие дни, чтобы он вступил в силу со следующего месяца.

Теги:   Зарплата Греция

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