В Трубчевске в Брянской области РФ дроны поразили местную подстанцию (Фото: Exilenova_plus / Telegram)

В Трубчевске в Брянской области РФ дроны поразили местную подстанцию, а в Смоленске горит ТЭЦ . Об этом сообщают российские Telegram-каналы во вторник, 21 октября.

Как пишет Telegram-канал Exilenova_plus, в Смоленске по «неизвестным» причинам горит ТЭЦ. Ранее там была угроза атаки беспилотников.

По данным канала, в российской Брянской области беспилотники поразили местную подстанцию. Местные СМИ сообщают, что произошел пожар на подстанции, город частично остался без света.

Реклама

19 октября Силы обороны Украины поразили Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области, Оренбургский газоперерабатывающий завод РФ и нефтебазу во временно оккупированном Бердянске.