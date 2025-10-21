Дроны атаковали подстанцию в Брянской области РФ и ТЭЦ в Смоленске: оба города частично без света — видео
В Трубчевске в Брянской области РФ дроны поразили местную подстанцию (Фото: Exilenova_plus / Telegram)
В Трубчевске в Брянской области РФ дроны поразили местную подстанцию, а в Смоленске горит ТЭЦ. Об этом сообщают российские Telegram-каналы во вторник, 21 октября.
Как пишет Telegram-канал Exilenova_plus, в Смоленске по «неизвестным» причинам горит ТЭЦ. Ранее там была угроза атаки беспилотников.
По данным канала, в российской Брянской области беспилотники поразили местную подстанцию. Местные СМИ сообщают, что произошел пожар на подстанции, город частично остался без света.
19 октября Силы обороны Украины поразили Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области, Оренбургский газоперерабатывающий завод РФ и нефтебазу во временно оккупированном Бердянске.