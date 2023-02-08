Португалия отправит в Украину три танка Leopard 2 в марте — премьер 8 февраля, 23:56 Антонио Кошта (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Премьер-министр Португалии Антонио Кошта 8 февраля сообщил, что его страна ремонтирует некоторые свои танки Leopard 2, а в марте отправит три единицы в Украину.

Об этом сообщает Reuters.

«Сейчас мы реализуем план восстановления и обслуживания танков Leopard 2, и, согласно плану, мы можем отправить три из них в марте», — сказал Кошта во время выступления перед парламентом Португалии.

Видео дня

Ранее командующий вооруженными силами Португалии Антониу Силва Рибейро сообщал, что у Португалии есть 37 танков Leopard 2. Но, по данным местных СМИ, большинство из них пока в нерабочем состоянии.

Инфографика: NV

Кошта сообщал, что Португалия ведет переговоры с Германией о получении запчастей, необходимых для ремонта танков Leopard, находящихся на складе вооружения страны. Он добавил, что надеется отправить их в Украину до конца марта.