Умер Дик Чейни: его называли самым влиятельным вице-президентом США и главным архитектором войны с терроризмом

В возрасте 84 лет умер бывший вице-президент США Дик Чейни от осложнений, вызванных пневмонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщила его семья, пишет Sky News .

«В течение десятилетий Дик Чейни служил нашей стране, в частности, был руководителем аппарата Белого дома, конгрессменом от штата Вайоминг, министром обороны и вице-президентом Соединенных Штатов», — говорится в заявлении семьи.

Как пишет CNN, Дик Чейни — один из самых влиятельных вице-президентов современности и главный инициатор «войны с терроризмом», который втянул США в войну в Ираке «на основе ошибочных предположений».

Он занимал должность 46-го вице-президента США в администрации Джорджа Буша-младшего с 2001 по 2009 год. На протяжении десятилетий Чейни оставался одной из самых заметных и противоречивых фигур в политике Вашингтона, отмечает CNN.

Утром 11 сентября 2001 года, когда президент США был вне города, Дик Чейни находился в Белом доме. Когда второй самолет врезался в башни Всемирного торгового центра, он осознал, что это был теракт. Тогда он решил добиться наказания организаторов нападений Аль-Каиды и усилить влияние США на Ближнем Востоке, поддерживая политику превентивных войн и смены режимов.

«В тот момент ты понял, что это был преднамеренный акт. Это был террористический акт», — вспоминал он о том дне в интервью CNN в 2002 году.

В последние годы политик дистанцировался от Республиканской партии из-за резкой критики Дональда Трампа, которого называл «трусом» и «самой большой угрозой для республики за всю ее историю».

Символическим завершением политической карьеры Дика Чейни стало то, что на выборах президента США в 2024 году он поддержал демократа Камалу Харрис. Это решение показало, «насколько современная Республиканская партия отошла от его традиционных консервативных взглядов», отмечает телеканал.

Большую часть жизни Чейни имел проблемы с сердцем и пережил несколько сердечных приступов. После пересадки сердца в 2012 году он прожил активную жизнь на пенсии, называя операцию «даром самой жизни».