Пользователи Telegram подали иск против ФСБ

Юристы общественной организации Роскомсвобода подали в суд коллективный иск против Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ за требование руководству мессенджера Telegram предоставить ключи шифрования переписки.

Иск от имени 35 пользователей мессенджера подан в Мещанский суд Москвы, передает ТАСС.

Представитель Роскомсвободы Саркис Дарбинян заявил, что "действия ФСБ нарушают права истцов на неприкосновенность частной жизни и тайну переписки".

Также в иске говорится, что в случае передачи сотрудникам ФСБ ключей шифрования, неограниченный круг лиц может получить доступ к конфиденциальной информации.

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Напомним, ранее сообщалось, что суд Москвы оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей ($13,9 тысяч) за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении доступа к личным данным граждан.