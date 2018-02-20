Польша согласилась прекратить вырубку Беловежской пущи

Польша выполнит окончательное решение Суда Европейского Союза относительно запрета на вырубку Беловежской пущи, сообщил представитель Министерства окружающей среды Польши Александр Бжузка.

"Беловежская пуща является для Польши очень важной и ценной территорией. Все меры были приняты исключительно в целях заботы о ее сохранения в как можно лучшем состоянии для теперешних и будущих поколений", - цитирует Радио Польша его заявление.

Накануне советник высшего суда ЕС заявил, что решение польских властей о вырубке леса на территории Беловежской пущи нарушает законодательство ЕС.

Напомним, что 28 июля 2017 года суд Европейского Союза принял решение, согласно которому Варшава должна временно прекратить вырубку леса в Беловежской пуще, которая началась весной 2016 года.

Согласно решению суда, Варшаве придется заплатить штраф за незаконную вырубку Беловежской пущи в размере 100 тысяч евро в день.

Польские власти заявляли, что уничтожение деревьев обусловлено опасностью масштабного распространения жуков-короедов.