Польша согласилась прекратить вырубку Беловежской пущи

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Беловежская пуща в Польше
Фото: BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY/Facebook

Беловежская пуща в Польше

Польша выполнит окончательное решение Суда Европейского Союза относительно запрета на вырубку Беловежской пущи, сообщил представитель Министерства окружающей среды Польши Александр Бжузка.

"Беловежская пуща является для Польши очень важной и ценной территорией. Все меры были приняты исключительно в целях заботы о ее сохранения в как можно лучшем состоянии для теперешних и будущих поколений", - цитирует Радио Польша его заявление.

Накануне советник высшего суда ЕС заявил, что решение польских властей о вырубке леса на территории Беловежской пущи нарушает законодательство ЕС.

Напомним, что 28 июля 2017 года суд Европейского Союза принял решение, согласно которому Варшава должна временно прекратить вырубку леса в Беловежской пуще, которая началась весной 2016 года.  

Согласно решению суда, Варшаве придется заплатить штраф за незаконную вырубку Беловежской пущи в размере 100 тысяч евро в день.

Польские власти заявляли, что уничтожение деревьев обусловлено опасностью масштабного распространения жуков-короедов.

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