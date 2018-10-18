18 октября 2018, четверг

Польша решила увеличить воинский контингент на границе с РФ

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Мариуш Блащак
Фото: Ministerstwo Obrony Narodowej via Twitter

Мариуш Блащак

Министерство национальной обороны Польши восстанавливает воинский полк в городе Сувалки вблизи границы с Россией.

Об этом сообщил глава польского военного ведомства Мариуш Блащак.

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"Я принял решение о возобновлении полка в Сувалки. Безопасность - это один из наших приоритетов. В ближайшие месяцы подразделение в Сувалки будет увеличено численно", - заявил он.

Сувалкский коридор - гипотетический сухопутный коридор протяженностью около 100 километров, который мог бы соединить территорию Беларуси с Калининградской областью России. В настоящее время по этой территории проходит граница Польши с Литвой. Потенциальный захват Россией этого коридора фактически отрежет страны Балтии (Эстонию, Латвию и Литву) от других членов НАТО.

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