Польша планирует полностью отказаться от постсоветских самолетов - Дуда
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша хочет полностью отказаться от военных самолетов постсоветской эпохи и купить военную технику новейшей, пятой генерации.
Об этом сообщает TVP.INFO.
"Мы хотим, чтобы польская авиация могла полностью отказаться от постсоветских самолетов и чтобы можно было летать на лучших самолетах, которые есть на свете", - сказал глава государства.
По словам Дуды, он надеется, что Польша сможет купить американские самолеты F-35.
"Это очень амбициозная программа, очень ценная. Мы постараемся выторговать наилучшие условия", - сказал он.