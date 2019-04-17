Польша планирует полностью отказаться от постсоветских самолетов - Дуда Вчера, 20:38 404 Цей матеріал також доступний українською twitter/@prezydentpl Анджй Дуда twitter/@prezydentpl

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша хочет полностью отказаться от военных самолетов постсоветской эпохи и купить военную технику новейшей, пятой генерации.

Об этом сообщает TVP.INFO.

"Мы хотим, чтобы польская авиация могла полностью отказаться от постсоветских самолетов и чтобы можно было летать на лучших самолетах, которые есть на свете", - сказал глава государства.

По словам Дуды, он надеется, что Польша сможет купить американские самолеты F-35.

"Это очень амбициозная программа, очень ценная. Мы постараемся выторговать наилучшие условия", - сказал он.