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Польша планирует полностью отказаться от постсоветских самолетов - Дуда

Вчера, 20:38
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Польша планирует полностью отказаться от постсоветских самолетов - Дуда - фото

twitter/@prezydentpl

Анджй Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша хочет полностью отказаться от военных самолетов постсоветской эпохи и купить военную технику новейшей, пятой генерации. 

Об этом сообщает TVP.INFO.

"Мы хотим, чтобы польская авиация могла полностью отказаться от постсоветских самолетов и чтобы можно было летать на лучших самолетах, которые есть на свете", - сказал глава государства.

По словам Дуды, он надеется, что Польша сможет купить американские самолеты F-35.

"Это очень амбициозная программа, очень ценная. Мы постараемся выторговать наилучшие условия", - сказал он.

Теги:   Самолеты Анджей Дуда Польша

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