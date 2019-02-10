Польша купит у США ракетные системы HIMARS Сегодня, 06:43 44 Цей матеріал також доступний українською U.S. Department of Defense/Flickr Ракетные системы HIMARS U.S. Department of Defense/Flickr

Министерство обороны Польши сообщает, что правительство закупит у США ракетные системы HIMARS.

О закупке вооружений 10 февраля официально объявят премьер-министр Матеуш Моравецкий и министр обороны Мариуш Блащак.

Общая сумму контрактов составит 500 миллионов долларов. Предполагается покупка не только систем, но и ракет к нем.

Системы HIMARS являются высокомобильной артиллерийской системой залпового огня. Она может использовать как обычные ракеты, так и управляемые боеприпасы.