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Польша купит у США ракетные системы HIMARS

Сегодня, 06:43
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Цей матеріал також доступний українською

U.S. Department of Defense/Flickr

Ракетные системы HIMARS

Министерство обороны Польши сообщает, что правительство закупит у США ракетные системы HIMARS.

О закупке вооружений 10 февраля официально объявят премьер-министр Матеуш Моравецкий и министр обороны Мариуш Блащак.

Общая сумму контрактов составит 500 миллионов долларов. Предполагается покупка не только систем, но и ракет к нем.

Системы HIMARS являются высокомобильной артиллерийской системой залпового огня. Она может использовать как обычные ракеты, так и управляемые боеприпасы.

Теги:   США Польша

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