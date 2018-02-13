Полиция Израиля рекомендовала судить премьера Нетаньяху

Полиция Израиля после окончания расследования рекомендовала направить в суд дело о подарках семье премьер-министра Беньямина Нетаньяху (дело 1000) и дело о шантаже со стороны владельца концерна Едиот ахронот Нони Мозеса (дело 2000).

Как передает 9 канал, полиция рекомендует отдать премьер-министра Израиля под суд. Однако рекомендации полиции не имеют юридической силы и не должны учитываться прокуратурой при решении о передаче дела в суд.

Напомним, что дело 1000 включает в себя утверждения о том, что Нетаньяху ненадлежащим образом принял щедрые подарки от богатых сторонников, включая австралийского миллиардера Джеймса Пэкера и голливудского продюсера Арнона Мильчана.

Дело 200 касается владельца концерна Едиот ахронот (Последние новости) Нони Мозеса, который, согласно подозрениям полиции, шантажировал Нетаньяху, предлагая тому провести закон об ограничении деятельности бесплатных газет в обмен на "представление Нетаньяху в лучшем свете" на страницах его газеты.

Нетаньяху отрицает любые правонарушения.