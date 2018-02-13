Полиция Израиля рекомендовала судить премьера Нетаньяху

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Беньямин Нетаньяху отрицает любые правонарушения

Беньямин Нетаньяху отрицает любые правонарушения

Полиция Израиля после окончания расследования рекомендовала направить в суд дело о подарках семье премьер-министра Беньямина Нетаньяху (дело 1000) и дело о шантаже со стороны владельца концерна Едиот ахронот Нони Мозеса (дело 2000).

Как передает 9 канал, полиция рекомендует отдать премьер-министра Израиля под суд. Однако рекомендации полиции не имеют юридической силы и не должны учитываться прокуратурой при решении о передаче дела в суд.

Напомним, что дело 1000 включает в себя утверждения о том, что Нетаньяху ненадлежащим образом принял щедрые подарки от богатых сторонников, включая австралийского миллиардера Джеймса Пэкера и голливудского продюсера Арнона Мильчана.

Дело 200 касается владельца концерна Едиот ахронот (Последние новости) Нони Мозеса, который, согласно подозрениям полиции, шантажировал Нетаньяху, предлагая тому провести закон об ограничении деятельности бесплатных газет в обмен на "представление Нетаньяху в лучшем свете" на страницах его газеты.

Нетаньяху отрицает любые правонарушения.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове