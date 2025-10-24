Банду, причастную к поджогу склада с помощью для Украины в Лондоне, приговорили к длительным срокам заключения

Осуждены шесть человек за поджог склада, предоставлявшего гуманитарную помощь Украине (Фото: London Fire Brigade)

Банду, которая осуществила заказанный российскими наемниками из ЧВК Вагнер поджог лондонского склада, который оказывал помощь Украине, приговорили к длительным тюремным срокам. Об этом сообщает Sky News .

Отмечается, что нападение организовали по заказу Вагнера, и он нанес ущерб на сумму около миллиона фунтов стерлингов.

Дилан Эрл, Джейк Ривз и еще четыре человека были осуждены за шпионаж, террористические преступления и поджог в связи с их причастностью к этому террористическому акту.

21-летний Эрл признался, что планировал поджог промышленных объектов в Лейтоне, на востоке Лондона, в марте прошлого года, работая по указанию вагнеровцев.

Эрл получил приговор на 23 года, из которых 17 проведет в тюрьме. Ривз был приговорен к 12 годам лишения свободы.

Суд установил, что Эрл из Элмсторпа в графстве Лестершир и 24-летний Ривз из Кройдона, южного Лондона, выбрали этот склад своей мишенью, поскольку он использовался для поставки гуманитарной помощи и спутникового оборудования StarLink в Украину.

Эрл завербовал Ривза для помощи в планировании поджога, а Ривз, в свою очередь, привлек своего друга Нии Коджо Менса для выполнения нападения. Мэнса завербовал Джейкима Роуза, а Угний Асмен также принял участие в преступлении.

Для того, чтобы локализовать огонь, было привлечено восемь пожарных бригад, в составе которых работало 60 пожарных.

Банда планировала дальнейшие поджоги ресторана и винного магазина в Мейфейре, центральном районе Лондона, а также попытку похищения владельца, состоятельного российского диссидента Евгения Чичваркина.

23-летнего Мэнса, 23-летнего Роуза и 21-летнего Асмена без постоянного места жительства признали виновными в поджоге при отягчающих обстоятельствах.

Мэнса получил 10 лет заключения, Роуз — 9 лет, а Асмен — 8 лет.

Все они предстали перед судом 4 октября 2024 года.

Пожар, произошедший в 2024 году в промышленном районе на востоке Лондона, был направлен против двух объектов. Один из них принадлежал компании, которая занималась доставкой грузов в Украину, в частности спутникового оборудования Starlink, критически важного для украинской обороны.