В пятницу, 24 октября, на западном побережье Ирландии, в городе Голвей, состоялся автопробег в поддержку Украины. Об этом рассказала координатор акции и представитель организации Ukrainians Helping Ukrainians Galway (UHUG) Наталья Корниенко.

Целью автопробега было напоминание о том, что война России против Украины продолжается, а украинцы нуждаются в поддержке и солидарности всего международного сообщества.

Реклама

Автомобили проезжали главные точки города, двигаясь от St. Joseph’s Community Centre через Голуэйский кафедральный собор, главную площадь Eyre Square и Spanish Arch и до прибрежного района Salthill.

Фото: UHUG

Фото: UHUG

Фото: UHUG

Машины были украшены украинскими флагами и плакатами с лозунгами: Support Ukraine (Поддержите Украину), Stop Russian Aggression (Остановите российскую агрессию), Justice for Ukraine (Справедливость для Украины), Victory for Ukraine (Победа для Украины) — Peace for Europe (Мир для Европы).

Люди также отдельно приносили с собой украинские флаги и делали фото.

Фото: UHUG

Фото: UHUG

Фото: UHUG

Фото: UHUG

Фото: UHUG

Фото: UHUG

Наталья Корниенко отметила, что важно проводить такие акции, чтобы напоминать миру о войне России против Украины, на которую все меньше обращают внимание на фоне разговоров о мирном урегулировании.

«На четвертом году полномасштабной войны внимание мира к событиям в Украине все слабеет и слабеет… Поэтому очень важно проводить такие акции, чтобы напомнить, что Россия продолжает терроризировать украинцев, уничтожать украинские города, забирать человеческие жизни, ежедневно беспощадно сыпая сотнями дронов и ракет. А главное: россияне не отказываются от своей первоначальной цели — полной оккупации и уничтожения украинской государственности», — отметила координатор акции.

В Голвее такие акции будут проходить ежемесячно 24 числа (с отсылкой до 24 февраля 2022 года). Эту инициативу начали украинцы графства Керри, которые 24 сентября прошли мирным маршем по улицам города Трали.