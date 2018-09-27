Пятилетнее путешествие Пояса и Пути

В эти дни исполняется 5 лет важнейшей международной инициативе Китая – «Один пояс, один путь», или, по другому названию, концепции «Пояса и Пути». 7 сентября 2013 в Назарбаев Университете в столице Казахстана Астане Председатель КНР Си Цзиньпин впервые сказал об «Экономическом поясе Шелкового пути» на суше Евразии.

Стратегическая инициатива КНР сразу была представлена как идея создания для Китая и соседних стран пространства совместного развития. «Поясом» должны быть охвачены все страны континента, находящиеся между Китаем и Европой. Впоследствии, китайский лидер дополнил эту идею «Морским Шелковым путем XXI века», охватывающим континент по морю и нацеленным на развитие береговой инфраструктуры для усиления торговли между Азией, Европой, Африкой и другими регионами мира.

За пять лет инициатива «Пояса и Пути» стала ключевым элементом китайской внешней политики. Это механизм, посредством которого Пекин реализует в современных международных реалиях собственные политические, экономические и гуманитарные отношения со своими ключевыми партнерами и всем миром. Одновременно «Один пояс, один путь» является стратегическим видением Пекином нового мирового порядка, которое китайское руководство позиционирует как свой «проект века», который поможет человечеству выйти на путь устойчивого развития и гармоничного экономического сотрудничества. Это и мировоззренческая концепция, направленная на то, чтобы человечество оставило вражду, осознало взаимосвязь и взаимную зависимость всех стран, смогло сплотиться вокруг общих идей развития и мирного сотрудничества.

Концепция «Пояса и Пути» своими корнями действительно достигает далекой древности, когда на евразийских просторах существовала сеть торговых путей, соединявших Азию и Европу, Восток и Запад. Правда, только в XIX в. эту сеть ученые стали называть «Великий шелковый путь». Сейчас именно в современном Китае обратили внимание на ключевую особенность Великого Шелкового пути: древняя торговля через континент происходила без всякой централизованной координации. Многочисленные, но отдельные торговые центры, города, регионы и страны торговали между собой на огромных пространствах, стремясь к взаимной выгоде, главным двигателем которой были спрос и предложение. Параллельно тем самым путем происходил широкий диалог культур, свободный обмен достижениями науки и образования, вершинами искусства и народного творчества. Наибольшего развития на древнем Шелковом пути торговля достигала в периоды мира, тогда как война прерывала торговые контакты и приносила упадок.

Концепция «Пояса и Пути» своими корнями достигает далекой древности

Стоит отметить, что в последние десятилетия некоторые страны предлагали свои концепции возрождения «Шелкового пути». Уместно вспомнить идею «Нового Шелкового пути», высказанную еще в 1996 году японским правительством под названием «Дипломатия Шелкового пути». В 1999 г. Конгрессом США был принят «The Silk Road Strategy Act», который предусматривал усиление американской помощи странам Центральной Азии и Кавказа с целью уменьшения влияния России в регионе. Осенью 2011 года США обновили свою инициативу «Нового Шелкового пути», которая на то время была направлена на улучшение экономического положения Афганистана из-за перебрасывания энергетических ресурсов Центральной Азии на юг. Впоследствии планировалось путем интеграции экономик стран региона Центральной и Южной Азии (включая Пакистан и Индию) создать зону свободной торговли, построить транспортные пути и газопроводы с севера на юг. Впрочем, все эти идеи остались на бумаге.

Несколько инициатив под лозунгом «Шелкового пути» провозглашали правительства Южной Кореи в период 2009-2013 годов. Все они имели целью прокладывание путей к сырьевым ресурсам континента, в частности в Центральной Азии, и усиление присутствия в регионе корейского бизнеса. Даже в конце прошлого и в текущем году много говорилось о том, что Япония, Индия, Австралия и США совместно будут создавать свой «альтернативный» «Шелковый путь» – «Коридор роста Азия-Африка». Декларировалось, что его принципиальным отличием от китайской инициативы является то, что он будет ориентирован на раскрытие возможностей сотрудничества частного сектора и способствовать привлечению инвестиций на развивающиеся рынки.

Сейчас легко убедиться, что ни одна из этих инициатив не носила универсального характера и не имела комплексного подхода. Философия каждого из таких проектов, ограничивается тем, что одна или несколько «стран-основателей» получат определенную выгоду от собственного доступа к дешевым ресурсам развивающихся стран.

Китайская инициатива изначально базировалась на других принципах. Председатель КНР в 2013 сразу предлагал пять ключевых направлений, по которым могут быть реализованы совместные проекты в рамках инициативы «Пояса и пути»:

Первое, усиление политических консультаций между странами. Си Цзиньпин предложил регулярно проводить подробный обмен мнениями по стратегии и тактике экономического развития. Руководствуясь принципом достижения единства мнений при сохранении различий и путем консультаций продуцировать программы и мероприятия по развитию регионального сотрудничества, дать зеленый свет для региональной экономической интеграции в политическом и правовом плане.

Второе, усиление строительства единой транспортной сети. Председатель КНР в 2013 заявил о готовности Китая активно рассматривать со всеми странами совершенствование трансграничной транспортной инфраструктуры в пользу постепенного создания такой сети, соединяющей восточную, западную и южную Азию. Это создаст благоприятные условия для экономического развития и поездок граждан стран региона.

Третье, усиление торговых связей. В экономической полосе Шелкового пути проживает около 3 млрд. населения, существуют огромные рынки. Соответственно, торгово-инвестиционное сотрудничество имеет большой потенциал. Целесообразно искать адекватные схемы упрощения условий для торговли и инвестиций, работать над ликвидацией торговых барьеров, снижением ненужных расходов при осуществлении торговли и инвестиций, повышением скорости и качества экономических операций.

Четвертое, увеличение расчетов в национальных валютах. Китай предложил активно переходить на расчеты в национальных валютах. Переход к национальным валютам при обменах и расчетах в текущих и капитальных операциях значительно снизит расходы на денежные операции, укрепит экономики стран, предотвратит финансовые риски, повысит международную конкурентоспособность региональной экономики.

Пятое, усиление связей на уровне людей. Межгосударственные отношения строятся на взаимной дружбе народов. Для того, чтобы добиться успехов в сотрудничестве по вышеуказанным направлениям, обязательно иметь народную поддержку, активизировать дружественные контакты народов, укрепить взаимопонимание и традиционную дружбу. Таким образом региональное сотрудничество получит прочную социальную и общественную базу.

Такими были принципиальные подходы китайского руководства при создании инициативы «Пояса и Пути». «Все проходит открыто и прозрачно. Нет никакой доминирующей силы, есть только равноправное участие всех сторон. Нет никаких темных дел, есть только открытость и транспарентность. Нет принципа «победитель заберет все», есть стремление к взаимной выгоде и совместному выигрышу», – так обрисовал принципиальные подходы Китая министр иностранных дел КНР Ван И.

По определению Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР в Украине господина Дуве: «Мы открыли модель совместного развития. Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул большую инициативу "Один пояс, один путь", целью которой является осуществление совместного развития на основе принципов "совместных консультаций, совместного строительства, совместного использования"».

Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Украине господин Дуве

От концепции к реальности

Однако, довольно скоро стало ясно, что Китаю будет непросто сломать устаревшие представления о развитии и отношениях между странами и народами, которые существуют в мире. В отношении своей глобальной инициативы Китай столкнулся как с ее непониманием, так и с откровенным противодействием в ее реализации.

Во время своих выступлений Си Цзиньпин четко указывала на то, что строительство «Пояса и Пути» не является ни программой зарубежной помощи, ни геополитическим инструментом для усиления китайского влияния. «Один пояс, один путь» – это международная платформа сотрудничества для развития всех стран-участников, крупнейший «продукт», который Китай предоставляет миру. Хотя Китай и является его автором, однако он предлагает всем приобщаться к его обсуждению. Впоследствии инициатива «Один пояс, один путь» не будет сольным выступлением Китая, а станет настоящим многоголосым хором всех стран вдоль маршрута. Сейчас более 80 стран, а среди них и Украина, присоединились к инициативе, следовательно, каждый голос будет услышан, если, конечно, страна будет иметь свой голос.

Совместное строительство «Пояса и пути» Китай рассматривает как некое «перебалансирование» процесса глобализации, до этого происходившей исключительно в интересах богатых государств. По мнению Пекина, такой подход соответствует требованиям реформы системы глобального управления, подчеркивает общее понимание мировым сообществом своей общей судьбы и общей ответственности. Все участники «Пояса и Пути» могут предлагать новые идеи и новые решения для совершенствования системы глобального управления, решения глобальных вызовов, с которыми столкнулось человечество. Современные вызовы (неравномерность развития, климатические изменения, финансовые кризисы), не способны самостоятельно решить наиболее влиятельные и мощные страны мира и, следовательно, необходим международный консенсус.

Сразу после выдвижения инициативы началось ее практическое оформление путем основания Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и Фонда Шелкового пути, которыми сегодня осуществляется финансирование проектов в рамках «Пояса и Пути». Инструментарий создания «сети взаимной выгоды и взаимодействия» очень широк: от политико-дипломатической координации до финансовых механизмов, от торгово-экономических инструментов до программ гуманитарного сотрудничества.

В практическом плане инициатива «Пояса и Пути» нацелена на сотрудничество Китая с развивающимися странами, в проектах базовой инфраструктуры и производственных мощностей. Причиной этого было не только то, что Китай накопил значительный опыт в этих сферах, но и в том, что он имеет свои преимущества в соответствующих отраслях: как в плане финансов, так и в плане производственных мощностей. В рамках реализации инициативы страны-транзитеры не только смогут «сесть на поезд» экономического развития Китая, но и ускорить собственное строительство базовой инфраструктуры, снизить стоимость финансирования и начать решать проблему трудоустройства «лишних рабочих рук».

Инфраструктурные проекты могут сыграть конструктивную роль в улучшении региональной экономической архитектуры и укрепить политические институты в регионе, уменьшит стимулы и возможности для террористических движений, усилит безопасностную составляющую.

На суше Китай и страны-партнеры сделали ставку на развитие транспортного железнодорожного сообщения между Востоком и Западом Евразии. По состоянию на 26 августа с.г. общее количество поездов из Китая в Европу и в обратном направлении превысило 10 000, которыми перевезено около 800 000 контейнеров с товарами. 48 китайских городов связаны теперь маршрутам с 42 городами 14-ти стран Европы. Транспортная сеть «Пояса и Пути» охватывает основные районы Азии и Европы. Зато важным каналом торговли между Азией и Европой также остаются морские коммуникации, поэтому Китай строит новые и модернизирует старые порты как в Азии, так и в Европе.

Следует подчеркнуть, что в опубликованных Министерством иностранных дел КНР и Министерством коммерции КНР документах указано, что масштабы инициативы «Один пояс, один путь» значительно выходят за пределы строительства объектов инфраструктуры. Инициатива также включает финансовую интеграцию, интернационализацию юаня, установление связи между региональными сетями информационно-коммуникационных технологий («Информационный Шелковый путь»), расширение трансграничной торговли и инвестиций.

В общем, происходит сочетание традиционных для китайской дипломатии подходов (например, уважение суверенитета и невмешательства во внутренние дела, что очень важно для Украины) с новым для Китая акцентом на соблюдении высоких стандартов и международных норм, на определении решающей роли рынка и промышленности в осуществлении проекта. Итак, «Один пояс, один путь» – это большая стратегия на новом этапе проведения Китаем политики реформ и открытости, которой в этом году исполняется 40 лет.

Для достижения общего консенсуса по своей инициативе Китай настойчиво ее разъясняет всему миру. В мае 2017 в Пекине состоялся первый Форум международного сотрудничества «Один пояс, один путь», на который были приглашены делегации из 100 стран мира, 29 из которых возглавляли высшие должностные лица стран. Целью форума было согласование ряда проектов, которые уже воплощаются или будут реализованы в рамках инициативы. В итоговом коммюнике их было перечислено 270. Хотя проекты находятся на разных этапах реализации, а некоторые из них даже столкнулись со сложностями из-за конкуренции и противодействия, пока можно утверждать, что инициатива «Пояса и Пути» уже имеет очевидный практический результат.

На форуме Председатель КНР Си Цзиньпин от имени КНР заявил о новых обязательствах по финансированию проектов в рамках инициативы в сумме эквивалентной 124 млрд долл. США. При этом он предупредил, что не стоит рассматривать Китай в качестве единственного спонсора: «Хотя инициатива «Один пояс, один путь» происходит из Китая, теперь она принадлежит всему миру». Следовательно, свою долю ответственности за реализацию инициативы должен брать на себя каждый ее участник. В этом году Си Цзиньпин еще раз подчеркнул, что Китай не имеет какого-то геополитического расчета, не ведет к созданию закрытых или эксклюзивных блоков и не навязывает другим странам неравноправные коммерческие сделки. По его словам, инициатива «Пояс и Путь» допускает, что в ее пределах в разных странах существуют разные взгляды на сотрудничество. Но именно путем совместного обсуждения, строительства и использования, можно преодолеть непонимание и укрепить кооперацию.

Инициатива «Один пояс, один путь» может вобрать в себя различные идеи, сочетаться с различными концепциями, пропагандирующими развитие, равенство и открытость. Добавим, что цели китайской инициативы полностью согласованы с Повесткой дня ООН по устойчивому развитию до 2030 года, а также другими международными и региональными инициативами.

Украина в реалиях «Пояса и Пути»

Инициатива «Один пояс, один путь» предоставила Украине новую модель развития и платформу сотрудничества. Украина сразу признавалась одной из более 60 стран мира, рассматриваемых Китаем потенциальными участниками инициативы «Один пояс, один путь». Уже в декабре 2013 первой среди европейских стран Украина заявила о поддержке инициативы «Один пояс, один путь». Зато последующие события в Украине, смена политического руководства, определенная неустойчивость ситуации отвлекли внимание Киева от китайской концепции развития. Как следствие, не был реализован ряд важных проектов, которые Украина к тому времени уже согласовала с Китаем. Несмотря на это, в рамках инициативы «Пояса и Пути» Китай всегда рассматривал Украину как важного стратегического партнера, перспективного участника проектов строительства инфраструктурной сети между Азией и Европой, страной с высоким потенциалом развития.

Посол Ду Вэй так охарактеризовал текущую ситуацию относительно участия Украины в инициативе «Пояс и Путь»: «За последние годы после выдвижения инициативы «Один пояс, один путь», все больше китайских предприятий прибыли в Украину для инвестирования, все больше украинских продуктов сельского хозяйства и животноводства вошли на китайский рынок, все больше китайских и украинских бизнесменов, туристов, студентов посещают наши две страны. Мы приветствуем Украину на экспресс-поезде развития экономики Китая, предлагая разделить с нами дивиденды строительства "Один пояс, один путь"».

Китай всегда рассматривал Украину как важного стратегического партнера

Китай четко высказался, что уже сейчас готов провести через Украину некоторые маршруты железнодорожного сообщения китайских городов со странами Европы, в частности Словакией и Австрией. Киев со своей стороны активно поддерживает вариант транскаспийского маршрута в Китай, который бы прошел из черноморских портов Украины через Кавказ, Каспий и Центральную Азию до восточной границы Китая. Пекин выразил свою поддержку усилиям Украины, Грузии, Азербайджана и Казахстана по согласованию сотрудничества на этом маршруте.

Однако, большой ошибкой является существующее представление, что инфраструктурными проектами главным образом и ограничиваются перспективы участия Украины в китайский инициативе «Пояса и Пути». Проведенное в декабре 2017 Третье заседание Межправительственной комиссии по сотрудничеству между правительствами Украины и КНР показало, что стороны имеют хорошие перспективы сотрудничества не только в области развития базовой инфраструктуры, но и в промышленности, торговле, сельском хозяйстве, наукоемких отраслях – таких, как авиастроение и совместное исследование космоса, энергетика. Конечной целью такого сотрудничества стало бы включение Украины в цепочки производства товаров с высокой добавленной стоимостью, что позволило бы открыть новые рынки сбыта и расширить доступ для украинских товаров на рынок Китая.

Все эти вопросы были включены в План действий Украина – КНР по реализации инициативы построения «Экономического пояса Великого шелкового пути» и «Морского шелкового пути XXI века» – главного документа, от реализации которого будет зависеть услышат ли голос Украины в «хоре» десятков других стран, которые уже реализуют совместно с Китаем свои программы развития.

Перечисленные в Плане действий отрасли и каждая из них в отдельности могут дать огромный эффект для развития украинской экономики. Стороны обсуждали совместные проекты на сумму 7 млрд. долл. США, однако, безусловно, эффект сотрудничества с Китаем для Украины может быть значительно больше, если участие в инициативе «Пояс и Путь» станет одним из элементов государственной политики Украины.

«Пояс и Путь» как платформа международного сотрудничества, где согласуются национальные стратегии развития, происходит взаимное дополнение преимуществ различных государств, действуют принципы инклюзивности и открытости, может стать для Украины успешным инструментом возрождения национальной экономики и обеспечения устойчивого развития Украинского государства.