Песков объяснил отмену поездок Путина его болезнью

Дождь провел целое расследование, после чего Кремль признал, что Путин заболел

В разгар подготовки к выборам представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин простудился, но серьезных болезней у него нет.

"Все нормально. Он продолжает работать. График продолжается, но с учетом простуды. Голос президента вы сами слышали. Зима, сами понимаете ", - цитирует Пескова Радио Свобода.

Ранее Дождь со ссылкой на источники сообщил, что Путин отменил почти все публичные мероприятия на ближайшее время. Собеседники телеканала дают разные версии: от болезни до усложнившейся ситуации в Сирии.

До этого официального подтверждения, что Путин заболел, в Кремле не озвучивали. Издание провело небольшое расследование о последних выступлениях президента РФ. На одном из видео было видно, что он ведет себя достаточно рассеянно и выглядит нездоровым.

"Так, одна из выступающих рассказала главе государства, о том, что жила ранее в Новосибирске, а Путин переспросил ее, где она ранее проживала", - отметило издание.

Вместе с тем председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина отказался от бесплатного эфира для дебатов на федеральных телеканалах. Она отметила, что ЦИК получила соответствующее заявление 10 февраля.

Напомним, уже 18 марта в России состоятся выборы президента. К участию в них, по данным ЦИК РВ, будет допущено восемь кандидатов.