США выводят 2 000 нацгвардейцев из Лос-Анджелеса после спада протестов

Министр обороны США Пит Гегсет приказал вывести 2000 солдат Национальной гвардии, которые были развернуты в Лос-Анджелесе для охраны федеральных объектов и персонала во время массовых протестов в прошлом месяце .

Об этом сообщает Reuters.

По словам спикера Пентагона Шона Парнелла, решение связано с успешным выполнением миссии.

«Благодаря нашим войскам, которые откликнулись на призыв, беззаконие в Лос-Анджелесе идет на спад. В связи с этим министр отдал приказ об увольнении 2000 бойцов Национальной гвардии Калифорнии из федеральной миссии по охране», — сказал он.

После вывода части гвардейцев в Лос-Анджелесе все еще останутся 2 000 бойцов Национальной гвардии и примерно 700 морских пехотинцев.

Протесты мигрантов в Лос-Анджелесе — что известно

Протесты в Лос-Анджелесе начались 6 июня — во время рейдов Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по улицам города, где более 82% населения составляют выходцы из Латинской Америки.

8 июня в городе горели автомобили и здания, также поступали сообщения о мародерстве. Несколько человек получили ранения.

В тот же день президент США Дональд Трамп отдал приказ отправить в город 2000 бойцов Национальной гвардии. Они оттеснили группу демонстрантов возле федерального здания в центре Лос-Анджелеса.

Мэр города Карен Басс и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом раскритиковали это решение, заявив, что правоохранительные органы города смогли бы справиться с протестующими. Они обвинили администрацию Трампа в разжигании напряженности после отправки Национальной гвардии.

9 июня губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил в интервью телеканалу Fox News, что штат подает в суд на администрацию президента Трампа за «незаконное» привлечение Нацгвардии для подавления протестов в Лос-Анджелесе.

Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта в тот же день заявил, что уверен в победе штата в иске против администрации Дональда Трампа.

10 мая президент Трамп, выступая перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома, заявил, что подразделения Нацгвардии будут оставаться в районе Лос-Анджелеса «пока не исчезнет опасность».

20 июня Федеральный апелляционный суд США постановил, что Дональд Трамп может продолжать использовать войска Национальной гвардии для реагирования на протесты в Лос-Анджелесе.