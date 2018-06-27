27 июня 2018, среда

Пенс рекомендовал нелегальным мигрантам не приезжать в США

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Майк Пенс обратился к нелегальным мигрантам

Майк Пенс обратился к нелегальным мигрантам

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что мигрантам, которые нелегально пытаются попасть в страну, "вообще не стоит приезжать в Соединенные Штаты".

Об этом передает The Hill.

"Не стоит рисковать своей жизнью или жизнью своих детей, пытаясь приехать в США по дороге, которую контролируют наркодилеры и торговцы людьми", - заявил Пенс.

Он также добавил, что США являются "самым гостеприимным домом для мигрантов в истории".

Напомним, 24 сентября 2017 года президент США Дональд Трамп подписал обновленную версию миграционного указа, ограничив въезд в страну гражданам восьми стран: Иран, Ливия, Сомали, Сирия, Йемен, Чад, Северная Корея и Венесуэла.

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