18 октября 2018, четверг

Парламент Литвы объявил референдум о двойном гражданстве

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

Референдум о расширении института двойного гражданства в Литве состоится в мае 2019 года одновременно с президентскими выборами.

Данное решение поддержал парламент страны, пишет Delfi.

Соответствующее постановление поддержали 66 депутатов, четверо воздержались.

На данном этапе согласно с Конституцией, за исключением отдельных предусмотренных законом случаев, никто не может быть одновременно гражданином Литвы и другого государства. Это положение в Основном документе можно изменить лишь путем референдума. Если поправки в Конституцию примут на референдуме, они вступят в силу 1 января 2020 года.

Лекции Нового Времени возвращаются!

Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»

Посмотреть расписание
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове