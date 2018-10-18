Парламент Литвы объявил референдум о двойном гражданстве

Референдум о расширении института двойного гражданства в Литве состоится в мае 2019 года одновременно с президентскими выборами.

Данное решение поддержал парламент страны, пишет Delfi.

Соответствующее постановление поддержали 66 депутатов, четверо воздержались.

На данном этапе согласно с Конституцией, за исключением отдельных предусмотренных законом случаев, никто не может быть одновременно гражданином Литвы и другого государства. Это положение в Основном документе можно изменить лишь путем референдума. Если поправки в Конституцию примут на референдуме, они вступят в силу 1 января 2020 года.