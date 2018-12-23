Парламент Кубы утвердил проект новой Конституции страны Сегодня, 07:07 73 Цей матеріал також доступний українською Вариант основного закона страны был разработан в ходе консультаций с гражданами Кубы

В субботу, 22 декабря, парламент Кубы одобрил проект новой конституции, референдум по которому запланирован на февраль следующего года, передает Reuters.

Как передает Prensa Latina, новый вариант основного закона страны был разработан в ходе консультаций с гражданами Кубы. Агентство отмечает, что в консультациях относительно новой конституции приняли участие почти девять миллионов человек. Было предложено более 780 тысяч предложений, многие из которых включены в Конституцию.

Проект новой конституции поддержали 583 депутата из 602.

"В общих чертах, текст подтверждает социалистический характер Кубы и ведущую роль в ее обществе коммунистической партии. Он также устанавливает изменения в структуре государства, такие как создание фигур президента Республики и премьер-министра, и расширяет права и гарантии граждан", - говорится в сообщении.

Кроме того, текст документа отражает поощрение иностранных инвестиций и признание различных форм собственности.

Кроме того, на Острове Свободы стартует процесс признания однополых браков. Из конституции исчезла статья от 1976 года, что брак - это союз мужчины и женщины. В новой редакции брак - это союз двух лиц. Правительство также заявило, что обновит семейный кодекс и вынесет его на референдум в ближайшие два года.

Текст новой Конституции еще не опубликован. Он будет вынесен на всенародное голосование, которое состоится 24 февраля 2019 года.

Напомним, обсуждение изменений в Конституцию страны началось на Кубе в августе этого года.