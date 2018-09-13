Парламент Испании одобрил эксгумацию останков диктатора Франко

Франко похоронен в Долине Павших недалеко от Мадрида

Испанский парламент разрешил провести эксгумацию и перезахоронение останков диктатора Франсиско Франко, правившего Испанией в период с 1939 по 1975 год.

Как сообщает Publico, за это решение проголосовали 172 парламентария, 164 воздержались, два представителя оппозиционной Народной партии проголосовали против.

После того как председатель Конгресса депутатов Испании Ана Пастор объявила о принятии решении по эксгумации, половина депутатов нижней палаты разразилась аплодисментами.

Указывается, что в случае если потомки Франко не укажут место перезахоронения, Конгресс депутатов Испании простым большинством голосов примет указ перезахоронить диктатора на одном из испанских кладбищ.

Напомним, что в августе правительство Испании приняло декрет о перезахоронении праха диктатора Франко.

Франсиско Франко единолично руководил страной с 1939 по 1975 год - после того как националисты победили республиканцев в гражданской войне. Франко захоронен в мавзолее в Долине Павших неподалеку от Мадрида.