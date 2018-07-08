08 июля 2018, воскресенье

Парламент Франции одобрил закон о борьбе с фейками

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Суды смогут решать, являются ли достоверными сообщения, опубликованные в период выборов

Суды смогут решать, являются ли достоверными сообщения, опубликованные в период выборов

Парламент Франции одобрил закон о борьбе с фейковыми новостями, сообщает Politico.

Благодаря этому кандидаты на выборах смогут подать в суд с целью удаления противоречивых новостных сообщений в период выборов. Также Facebook и Twitter должны будут раскрыть источник финансирования рекламного контента.

В свою очередь суды смогут решать, являются ли достоверными сообщения, опубликованные в период выборов, а также нужно ли их удалить.

Законопроект еще может быть обжалован Конституционным Советом Франции в связи с возможными нарушениями свободы слова.

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