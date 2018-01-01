Нацсобрание Франции не поддержало вынесение вотума недоверия правительству Сегодня, 22:52 3 Цей матеріал також доступний українською Во Франции отклонили предложение о вынесении вотума недоверия правительству

Депутаты Национального собрания Франции приняли решение отклонить предложение о вынесении вотума недоверия правительству.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Большинство в 289 голосов не достигнуто, вотум недоверия отклонен", - сказано в сообщении.

Поддержали вынесение вотума недоверия только 70 из 577 депутатов.

Ранее, во Франции три левые партии внесли в парламент вопрос о недоверии правительству Эдуара Филиппа. Cоавторами проекта резолюции стали французская Социалистическая партия, Коммунистическая партия и партия Франция непокоренная.

Таким образом политические силы собираются привлечь внимание правительства к их предложениям выхода из кризиса, вызванного протестами "желтых жилетов". Они считают, президент "не ответил на гнев французов"

Правые, левые или Россия. Кто стоит за протестами "желтых жилетов" во Франции

Напомним, протесты во Франции против повышения цен на топливо продолжаются уже четвертую неделю. Недовольство не утихло даже после того, как французское правительство согласилось отменить повышение цен на топливо и заморозить цены на газ и электричество на 2019 год - тогда французы стали выступать за повышение зарплат и пенсий, снижение налогов и даже установления более мягких требований для вступления в университеты.