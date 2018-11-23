23 ноября 2018, пятница

Парламент Чехии не поддержал вотум недоверия Бабишу

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Андрей Бабиш

Андрей Бабиш

На заседании в пятницу, 23 ноября, парламент Чехии не поддержал вотум недоверия премьер-министру Андрею Бабишу.

Как сообщает AFP, его партнеры по коалиции из социал-демократической партии (CSSD) воздержались от голосования. Оппозиционные партии поддержали предложение о вотуме недоверия. Однако "за" вотум недоверия проголосовали 92 депутата при необходимом 101 голосе.

Оппозиция инициировала голосование за недоверие правительству Бабиша после того, как чешские СМИ сообщили, что помощники Бабиша насильно вывезли его младшего сына в оккупированный Россией Крым, чтобы помешать проведению расследования о мошенничестве с деньгами ЕС.

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Сам Бабиш опроверг слова сына, и добавил, что тот "страдает психическим расстройством".

"Крымский скандал" спровоцировал массовые протесты в Чехии. 15 ноября на центральные улицы Праги вышли тысячи людей с требованием отставки Андрея Бабиша.

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