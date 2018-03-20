Папа Римский назвал проституцию пыткой

Франциск раскритиковал тех, кто платит за секс

Папа Римский Франциск заявил, что занятие проституцией является пыткой для женщин, а не любовью.

"Это не любовь, это пытка для женщины. Не будем путать термины", - заявил Франциск.

Он также отметил, что люди, которые пользуются платными секс-услугами являются преступниками, у которых "больная психика", передает NBC News.

Во время проповеди понтифик попросил прощения за христиан, которые платят за секс.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что миру грозит опасность ядерной войны.