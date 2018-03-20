Папа Римский назвал проституцию пыткой

Папа Римский Франциск заявил, что занятие проституцией является пыткой для женщин, а не любовью.
"Это не любовь, это пытка для женщины. Не будем путать термины", - заявил Франциск.
Он также отметил, что люди, которые пользуются платными секс-услугами являются преступниками, у которых "больная психика", передает NBC News.
Во время проповеди понтифик попросил прощения за христиан, которые платят за секс.
Ранее Папа Римский Франциск заявил, что миру грозит опасность ядерной войны.
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