Падение режима. Путин оконфузился, празднуя свой "триумф" на хоккейном матче - видео
Глава Кремля
Владимир Путин оконфузился во время гала-матча между командой Легенды хоккея,
за которую выступал президент РФ, и сборной организованной им же Ночной
хоккейной лиги.
Празднуя победу над
соперником кругом почета, он не заметил расстеленный на льду
красный коврик и, запнувшись в него, рухнул на колени.
При этом конфузу
Путина предшествовал "триумф", так как во время матча он забил 8 шайб (изначально утверждалось, что 10 шайб), став самым результативным игроком.
Впрочем, многие заметили, что соперники не очень-то и пытались ему помешать.
Матч закончился со счетом 14:7 в пользу команды Путина.