#
Оксана Скиталинская
Яблоко и черный шоколад. Десерт долгожителя
Наире Вудс
Почему соцсети проигрывают
Ульяна Супрун
Что мы говорим рускому миру
Тимофей Милованов
Почему я не читаю книги
Спецтема: Зеленский — новый президент Российские паспорта для "Л/ДНР"

Падение режима. Путин оконфузился, празднуя свой "триумф" на хоккейном матче - видео

Сегодня, 10:16
2002
Цей матеріал також доступний українською
Падение режима. Путин оконфузился, празднуя свой "триумф" на хоккейном матче - видео - фото

Скриншот с видео ABC/Twitter

Вставать с колен Путину помогли товарищи по команде

Глава Кремля Владимир Путин оконфузился во время гала-матча между командой Легенды хоккея, за которую выступал президент РФ, и сборной организованной им же Ночной хоккейной лиги.

Празднуя победу над соперником кругом почета, он не заметил расстеленный на льду красный коврик и, запнувшись в него, рухнул на колени.

При этом конфузу Путина предшествовал "триумф", так как во время матча он забил 8 шайб (изначально утверждалось, что 10 шайб), став самым результативным игроком.

Впрочем, многие заметили, что соперники не очень-то и пытались ему помешать.

Матч закончился со счетом 14:7 в пользу команды Путина.

Теги:   Видео Хоккей Конфуз Владимир Путин

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Политика

Вчера, 22:21

img
Суд не позволит сорвать подписание закона о языке - Парубий
Политика

Вчера, 21:21

img
Следователи уже допрашивают Порошенко по делу Майдана - Горбатюк
Экономика

Сегодня, 09:55

img
Глава Налоговой Верланов рассказал, как будет бороться с использованием большим бизнесом схем с ФОПами

Выбор редакции

Культура

Сегодня, 09:44

img
Двойные жизни и Детектив Пикачу. Главные кинопремьеры недели
События

Вчера, 15:41

img
Выходные в июне - 2019: сколько дней будут отдыхать украинцы
Политика

Сегодня, 09:35

img
Краткий путеводитель по интервью Коломойского. Лучшие материалы недели по версии главреда NV.ua

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться