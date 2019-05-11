Падение режима. Путин оконфузился, празднуя свой "триумф" на хоккейном матче - видео Сегодня, 10:16 2002 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео ABC/Twitter Вставать с колен Путину помогли товарищи по команде Скриншот с видео ABC/Twitter

Глава Кремля Владимир Путин оконфузился во время гала-матча между командой Легенды хоккея, за которую выступал президент РФ, и сборной организованной им же Ночной хоккейной лиги.

Празднуя победу над соперником кругом почета, он не заметил расстеленный на льду красный коврик и, запнувшись в него, рухнул на колени.

Russian President Vladimir Putin took a fall as he waved to the crowd during an ice-hockey game in Sochi. He scored eight goals during the exhibition match in what has become a yearly tradition. https://t.co/x0mN62qQoY pic.twitter.com/l6XCRrwsIB — ABC News (@ABC) 10 мая 2019 г.

При этом конфузу Путина предшествовал "триумф", так как во время матча он забил 8 шайб (изначально утверждалось, что 10 шайб), став самым результативным игроком.

Впрочем, многие заметили, что соперники не очень-то и пытались ему помешать.

Десять шайб забросил Владимир Путин во время гала-матча «Ночной хоккейной лиги» в Сочи. Команда «Легенды хоккея» победила со счётом 14:7 pic.twitter.com/KCU9UhgABZ — LIFE.ru (@lifenews_ru) 10 мая 2019 г.

защитник Ротенберг Б. кажется чуток недорабатывает в обороне pic.twitter.com/9fmwC5CrEt — эчпочмак и комбикорм (@kocizum) 10 мая 2019 г.

Матч закончился со счетом 14:7 в пользу команды Путина.

