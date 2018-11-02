"Отца Талибана" зарезали в его же собственном доме в Пакистане

Сами уль-Хака убили, когда он находился у себя дома

В Пакистане убили влиятельного религиозного деятеля Сами уль-Хака, известного как "отец Талибана".

Об этом сообщили в местной полиции и в семье погибшего, передает DW.

Сами уль-Хака убили ножом во время нападения, совершенного в его доме в Равалпинди вблизи Исламабада.

По словам сына "отца Талибана", 81-летний Сами уль-Хак находился один в спальне, когда было совершено нападение.

Охранник нашел его в критическом состоянии.

Фото: EPA

Фото: EPA

Правоохранители проводят расследование. По предварительной информации, личность нападавшего и его мотивы пока не установлены.