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Орнеллу Мути приговорили к штрафу и тюремному сроку за прогул спектакля ради ужина с Путиным

Сегодня, 15:35
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Орнеллу Мути приговорили к штрафу и тюремному сроку за прогул спектакля ради ужина с Путиным - фото

pl.com.u

Следствие установило, что Мути (слева) предоставила администрации театра фальшивую справку

Известную итальянскую актрису Орнеллу Мути приговорили к штрафу и шести месяцам тюрьмы за попытку мошенничества.

Как сообщает Gossip Fanpage, таким образом суд удовлетворил иск, поданный против нее администрацией театра Верди в городе Поденоне.

Там заявили, что отсутствие актрисы «по болезни» на спектакле 10 декабря 2010 года было подтверждено фальшивой справкой, что в итоге подтвердило следствие.

На самом же деле причиной ее отсутствия стал ужин в Санкт-Петербурге с главой Кремля Владимиром Путиным, который тогда уступил свое президентское кресло Дмитрию Медведеву, а сам временно стал премьер-министром РФ.

Теги:   Мошенники Италия Актриса Орнелла Мути Владимир Путин

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