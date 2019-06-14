Орнеллу Мути приговорили к штрафу и тюремному сроку за прогул спектакля ради ужина с Путиным
Известную итальянскую актрису Орнеллу Мути приговорили к штрафу и шести месяцам тюрьмы за попытку мошенничества.
Как сообщает Gossip Fanpage, таким образом суд удовлетворил иск, поданный против нее администрацией театра Верди в городе Поденоне.
Там заявили, что отсутствие актрисы «по болезни» на спектакле 10 декабря 2010 года было подтверждено фальшивой справкой, что в итоге подтвердило следствие.
На самом же деле причиной ее отсутствия стал ужин в Санкт-Петербурге с главой Кремля Владимиром Путиным, который тогда уступил свое президентское кресло Дмитрию Медведеву, а сам временно стал премьер-министром РФ.