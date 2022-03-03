В ответ министру Федорову. Oracle прекратил деятельность в России, SAP остановил продажи 3 марта, 18:02 Цей матеріал також доступний українською Oracle и SAP (Фото:futurecdn.net)

Американская компания Oracle через Twitter сообщила украинскому министру Михаилу Федорову об остановке операций в России. SAP остановил продажи.

2 марта 2022 г. министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в twitter призвал IT-компании Oracle и SAP поддержать Украину. И опубликовал копии писем к ним.

Спустя три часа компания Oracle ответила ему об остановке операций в России. «От имени 150 000 сотрудников Oracle по всему миру и в поддержку избранного правительства Украины и народа Украины корпорация Oracle уже приостановила все операции в Российской Федерации», — заявили в Oracle.

3 марта 2022 г. Михаил Федоров через twitter сообщил, что SAP прекратила продажи в России. Но написал, что этого недостаточно. И попросил остановить поддержку программных продуктов SAP В РФ до тех пор пока «российские танки и ракеты атакуют Украину».

Oracle Corporation (Калифорния, США) — разработчик программного обеспечения для организаций, поставщик серверного оборудования. Специализируется на выпуске систем управления базами данных, связующего программного обеспечения и бизнес-приложений.



В 2019 году сообщалось, что среди постоянных покупателей Oracle в России — Федеральная налоговая служба, Казначейство России, департамент информационных технологий Москвы, Министерство финансов и Министерство транспорта, Федеральная таможенная служба, Фонд социального страхования, Почта России и др.



SAP SE — немецкая компания, производитель программного обеспечения для организаций. Штаб-квартира расположена в Вальдорфе.



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