В Мюнхене закрыли Октоберфест из-за угрозы взрыва, полиция проводит масштабную операцию

В немецком Мюнхене в среду, 1 октября, прозвучало несколько взрывов, сообщалось о выстрелах, в северной части города идет масштабная операция полиции, пишет Bild .

Мужчину с огнестрельными ранениями, который вскоре скончался, обнаружили неподалеку от озера Лерхенауэр. По информации полиции, погибший заминировал и поджег дом в пяти минутах езды от озера. По данным Bild, дом принадлежал его родителям. Также сгорел фургон поблизости, а мужчина, предположительно, покончил с собой. На погибшем был рюкзак, в котором может быть ее одна мина-ловушка. На месте работают саперы. Полиция заявила, что еще один человек считается пропавшим без вести, но не представляет угрозы.

Фото: REUTERS/Christine Uyanik

Как пишет Bild, полиция опасается связи с Октоберфестом и угрозы взрыва на территории фестиваля. Сейчас там проводят обыск. Городские власти Мюнхена сообщили, что фестиваль будет закрыт минимум до 17:00, работников попросили покинуть территорию. В заявлении сказано, что от злоумышленника поступило письмо, к которому «следует отнестись со всей серьёзностью».

Фото: REUTERS/Christine Uyanik

Spiegel сообщает, что утром на одном сайте появилось сообщение «Антифа означает нападение», а движение взяло на себя ответственность за события на севере Мюнхена.

В 2025 году 190-й Октоберфест проходит с 20 сентября по 5 октября на Терезиенвизе в Мюнхене. Это крупнейший народный праздник в мире, за две недели его посещают около шести миллионов гостей. Первый Октоберфест состоялся 17 октября 1810 года.