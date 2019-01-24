Официально: в Берлине 8 марта сделали праздничным днем Вчера, 20:17 2077 Цей матеріал також доступний українською pixabay.com В Берлине 8 марта официально сделали праздником pixabay.com

В немецкой федеральной земли Берлин 8 марта официально сделали праздничным днем, пишет DW.

Соответствующий законопроект в четверг, 24 января, поддержали депутаты земельного парламента.

Из присутствующих 147-ми депутатов 87 проголосовали за предложение, а 60 - против. Инициатором законопроекта стало земельное правительство, сформированное социал-демократами вместе с Левой партией и Зелеными.

Ряд земельных парламентов Германии в прошлом году ввел новые выходные дни. Так, на севере страны, где преобладают протестанты, выходным стал День реформации, в Тюрингии выходным сделали Международный день защиты детей. Город-земля Берлин - единственное, где праздничным днем стал Международный женский день.

Напомним, решение о праздновании Международного женского дня приняли на Международной конференции социалисток в Копенгагене в 1910 году по предложению известной немецкой коммунистки и борца за права женщин Клары Цеткин. Позже этот день связали с годовщиной демонстрации работниц нью-йоркских предприятий текстильной промышленности 8 марта 1857.

