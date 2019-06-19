Официально: Трамп вновь идет в президенты. Что он обещает? Сегодня, 14:00 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке Reuters Дональд Трамп Reuters

Президент США Дональд Трамп официально объявил о начале своей предвыборной кампании.

Президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії.

Він закликав прихильників утримати його команду ще на чотири роки.

Про початок кампанії Трамп оголосив перед тисячами прибічників на мітингу у Флориді, назвавши цей штат «своїм другим домом».

Вибори президента США відбудуться у листопаді 2020 року.

За результатами перших соцопитувань, Трамп дещо відстає від деяких потенційних кандидатів від Демократичної партії.

Дональд Трамп, представник Республіканської партії розкритикував демократів, звинувативши їх у тому, що вони намагаються «розвалити країну».

На сцену він вийшов разом з дружиною Меланією, яка заявила, що буде рада бути першою леді ще шість років.

На мітингу також виступили віце-президент Майк Пенс та Сара Сандерс, яка незабаром залишає посаду речниці Білого дому.

Getty Images На сцені президента Дональда Трампа підтримала його дружина Меланія

«Сьогодні я стою перед вами, щоб офіційно розпочати свою кампанію на другий строк президента Сполучених Штатів, — сказав Трамп. — Обіцяю, що ніколи вас не підведу».

У штаті Флорида Трамп з невеликою перевагою одержав важливу перемогу у 2016 році.

«Ми збережемо Америку великою», — заявив президент на мітингу у вівторок, 18 червня, трохи змінивши свій відомий лозунг.

Деякі прибічники чекали на подію під місцем її проведення ще з ранку понеділка, бажаючи побачити президента.

Неподалік від місця проведення заходу відбулася демонстрація проти Трампа.

Що сказав Трамп?

Під час своєї промови, що тривала близько 80 хвилин, Трамп повторив основні тези своєї кампанії 2016 року.

Зокрема він пообіцяв продовжити боротися з незаконною імміграцією.

«Наша країна має бути місцем для законослухняних громадян, а не для кримінальних прибульців», — заявив пан Трамп.

Він також звинуватив демократів у спробах легалізувати незаконну імміграцію заради збільшення своєї бази виборців і заявив, що вони «хочуть зруйнувати нашу країну, якою ми її знаємо».

Reuters На виступ президента прийшли тисячі людей. Деякі чекали на його виступ ще з попередньої доби

Опонентів пан Трамп назвав «ліворадикальним натовпом», який, за словами Трампа, принесу в країну соціалізм.

«Голосувати за будь-якого демократа у 2020 році - це голосувати за підйом радикального соціалізму та руйнацію американської мрії», — заявив президент натовпу.

Він також похвалився економікою, розкритикував розслідування спецпрокурора Мюллера щодо можливої змови з Росією під час передвиборчої кампанії 2016 року і назвав ЗМІ, які висвітлювали захід «фейковими новинами».

Пробний виступ

Ентоні Ц у ркер , Кореспондент BBC у Північній Америці

Увечері у вівторок в Орландо у штаті Флорида Дональд Трамп «офіційно» розпочав свою передвиборчу кампанію.

Звичайно, всі знали, що він буде йти на вибори для переобрання. Це навряд чи стало несподіванкою. Він заповнив реєстраційні папери для 2020 року наступного дня після своєї інавгурації в січні 2017 року і відтоді регулярно проводив мітинги у стилі передвиборчої кампанії у ключових штатах.

Тож у вівторок у Флориді, — яка є одним з найбільших полів битв, де президент у 2020 році обов’язково має перемогти, — основним було не те, чи буде Трамп прагнути переобратися. Основним було те, як саме він збирається це робити.

Подія стала певним чином розкриттям карт — випробуванням своєї пропозиції для американського народу на ще чотири роки перед галасливим натовпом у червоних кепках, які вщент заповнили 20-тисячну арену.

Getty Images Неподалік пройшла акція протесту проти Трампа

Кандидат від Демократичної партії Берні Сандерс відреагував на початок кампанії, написавши у Twitter, що пан Трамп «живе в паралельному всесвіті».

«Нашим важливим завданням є перемогти найнебезпечнішого президента в сучасній історії цієї країни», — зазначив він.

Хто суперники Трампа?

На виборах 2020 року конкурентами Трампа можуть стати чимало демократів.

Про наміри балотуватися на виборах вже заявив колишній віце-президент США Джо Байден.

У передвиборчі перегони вже вступили шестеро сенаторів, зокрема, Берні Сандерс — він вже брав участь в праймеріз демократів у 2016 році, але програв тоді Гілларі Клінтон.

А от пані Клінтон на вибори вдруге не йде. Відмовився від участі в перегонах і екс-мер Нью-Йорка, мільярдер Майкл Блумберг.

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