Пострадавший на горнолыжном курорте украинец находится в реанимации в тяжелом состоянии

Пострадавший в результате аварии на канатной дороге горнолыжного курорта Гудаури в Грузии гражданин Украины, находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на врача тбилисского Национального медицинского центра имени Гудушаури Николоза Карцивадзе.

Врач отметил, что сейчас лечение в медцентре Гудушаури продолжают пятеро из семи пострадавших, среди них находится украинец, которому требовалась операция.

"Четверо из них находятся в отделении неврологии и нейрохирургии. Их состояние стабильное и, скорее всего, сегодня или завтра их выпишут", – сообщил Николоз Карцивадзе.

Ранее сообщалось, что в Гудаури вышла из строя канатная дорога. Кресла с людьми начали скатываться вниз по канатной дороге и врезаться друг в друга. Некоторые люди выпрыгивали из них, не дожидаясь аварийной остановки.

По предварительным данным, на линии упало напряжение. Сообщалось о 10 пострадавших, среди них – двоих украинцах, у одного из которых диагностировали открытый перелом руки.