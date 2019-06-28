В Генуе снесли мост, под завалами которого в прошлом году погибли более 40 человек — видео Вчера, 16:17 520 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / MASSIMO PINCA REUTERS / MASSIMO PINCA

В пятницу, 28 июня, в итальянском городе Генуя снесли остатки моста, при обрушении которого в 2018 году погибли 43 человека.

Об этом сообщает BBC.

Для того чтобы снести старую конструкцию, специалисты использовали более полтонны взрывчатки. Эксперты разместили взрывчатку как на опорах моста, которые еще оставались, так и на дорожном полотне. Кроме того, вокруг моста разместили баки с водой, были также включены системы полива для борьбы с пылью. За несколько минут до демонтажа прозвучала сирена, а сам снос занял всего восемь секунд.

Автомобильный мост, по которому проходит автомагистраль А10, обрушился 14 августа 2018. Перед этим в мост ударила молния. В момент обрушения виадука на нем находились около 20 машин.

В результате обрушения моста погибли десятки людей.