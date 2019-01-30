Обрушение моста в Генуе: в деле появились подозреваемые Сегодня, 16:36 303 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Мост обвалился в августе 2018 года ЕРА

В Италии полиция определила десять подозреваемых в рамках расследования дела касательно обвала моста Моранди в Генуе в августе 2018 года, сообщает Ansa.

Среди подозреваемых технические специалисты и менеджеры итальянских компаний Aspi и Spea, которые занимались обслуживанием моста.

Следователи также изучают нарушения, связанные с контролем над другими пятью виадуками, которые находятся в критическом состоянии, один из которых находится в Генуе.

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Сотрудники полиции провели обыски и изъяли документацию в офисах компаний Autostrade, Spea и в Utsa (отдел технической безопасности автомобильных дорог) в Генуе, Милане, Болонье, Флоренции и Бари.

Автомобильный мост, по которому проходит автомагистраль А10, обрушился 14 августа. Перед этим в мост ударила молния. В момент обрушения виадука на нем находились около 20 машин.

В результате обрушения моста погибли десятки человек.