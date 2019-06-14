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Обнародован предварительный отчет о катастрофе в Шереметьево

Сегодня, 15:28
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Обнародован предварительный отчет о катастрофе в Шереметьево - фото

МАК

В лайнер ударила молния

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительные результаты расследования катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево, жертвами которой стал 41 человек.

Отчет содержит 104 страницы. В нем предоставлена фактическая информация, а также обнародованы результаты расшифровки данных бортовых самописцев.

Согласно отчету МАК, удар молнии в самолет произошел в 15 часов 8 минут по Москве. На корпусе были обнаружены повреждения, характерные для следов от молнии.

После поражения атмосферным электричеством в самолете произошло отключение автопилота. Одновременно с отключением автоматического управления один из членов экипажа прокричал: «Ух ты!».

В отчете указано, что командир самолета оценивал ситуацию как штатную, несмотря на проблемы со связью и отключение автопилота.

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«В 15:12:32 КВС объяснил старшему бортпроводнику, что самолет возвращается, при этом обратил внимание: «Не аварийное, ничего, просто возвращаемся», — говорится в отчете.

Напомним, 5 мая в московском аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку самолет Sukhoi Superjet 100, который летел в Мурманск. Во время посадки авиалайнер загорелся.

Во время жесткой посадки лайнер трижды столкнулся с взлетно-посадочной полосой.

По официальным данным Следственного комитета РФ, погиб 41 человек из 78, которые находились на борту.

Теги:   Шереметьево Sukhoi Superjet-100 Авиакатастрофа

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