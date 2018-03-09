Обама ведет переговоры с Netflix о собственном шоу

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Формат шоу с экс-президентом США еще не определен

Формат шоу с экс-президентом США еще не определен

Издание The New York Times сообщает, что бывший президент США Барак Обама ведет переговоры с телеканалом Netflix о производстве собственного шоу.

Сообщается, что телеканал готов предложить сделку Бараку Обаме и его супруге, которые смогут получить платформу для высказывания своей позиции после завершения работы в Белом доме.

Люди, знакомы с переговорами, говорят, что Обама не рассматривает Netflix как возможность для критики Трампа и Республиканской партии.

"Президент и его жена всегда верили в силу вдохновляющих историй", - заявил ключевой советник Обамы Эрик Шульц.

Напомним, в ноябре 2017 года фотограф Барака Обамы выпустил книгу его личных снимков.

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